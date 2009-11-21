Эксперт: гривня существенно выросла

В пятницу, 20 ноября, гривня ощутила существенное восходящее давление.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что украинская валюта в пятницу укрепилась к доллару на 0,6%. Экономист связывает это укрепление с “календарным фактором”: пятница была 20-м числом месяца, то есть последним днем уплаты НДС, когда украинские компании обычно генерируют дополнительный спрос на гривню.

В частности, за четверг корреспондентские счета коммерческих банков в НБУ сократились на 765 млн. грн. до 13 млрд. грн., что является минимумом для 2009 года, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1900, к 11:00 котировки составили 8,1250/8,1900. К 13:00 цены понизились до 8,0879/8,1212 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на уровне 8,0500/8,1000.

Максимальный средний уровень составил 8,1300/8,1900 в 10:00, минимальный средний – 8,0098/8,1000 в 15:10.