Минфин РФ продаст Центробанку 30 тонн золота

Минфин РФ намерен продать Центробанку 30 тонн золота за рубли, сообщил глава ведомства, вице-премьер Алексей Кудрин. "Сама стоимость будет через доллары определяться, по мировому рынку, а затем они будут конвертироваться и размещаться в рубли", - заявил Кудрин РИА Новости.

В четверг первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев заявил, что ЦБ готов до конца года приобрести 30 тонн золота из Гохрана по рыночным ценам. То, чем ЦБ заплатит за золото, теперь "зависит от того, что нужно Минфину", сказал первый зампред ЦБ.

В среду Кудрин сообщил, что Гохран в настоящее время оформляет сделку по продаже Центробанку 30 тонн золота до конца текущего года, а вырученные средства, в том числе, планируется направить на закупку алмазов у АК "АЛРОСА". В следующем году, как и в текущем, Минфин планирует купить алмазов примерно на 31 миллиард рублей, но золото продавать не планирует. Рыночная цена на золото сейчас находится на рекордно высоком уровне, на алмазы - самая низкая за последние 15 лет.