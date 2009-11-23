Украина в списке наиболее рискованных для инвесторов стран

Украина вошла в список самих рискованных для инвесторов стран.

Об этом говорится в исследовании лондонской компании Credit Market Analysis, передает телеканал “24”.

В частности, по оценкам аналитиков, наибольший риск для инвесторов представляют государственные облигации Украины, Аргентины, Венесуэлы, Латвии, Исландии, Литвы, Казахстана, Ливана и России.

В рейтинге наиболее надежных эмитентов гособлигаций лидерами стали Австралия и Новая Зеландия, вытеснив с передовых позиций Швейцарию и Японию.

Аналитики объясняют, что рост цен на сырье поддерживает восстановление экономик Австралии и Новой Зеландии, что положительно сказывается на их привлекательности для инвесторов.