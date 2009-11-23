Украина в списке наиболее рискованных для инвесторов стран
08:20, 23 ноября 2009Финансы
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Исследование Credit Market Analysis
Украина вошла в список самих рискованных для инвесторов стран.
Об этом говорится в исследовании лондонской компании Credit Market Analysis, передает телеканал “24”.
В частности, по оценкам аналитиков, наибольший риск для инвесторов представляют государственные облигации Украины, Аргентины, Венесуэлы, Латвии, Исландии, Литвы, Казахстана, Ливана и России.
В рейтинге наиболее надежных эмитентов гособлигаций лидерами стали Австралия и Новая Зеландия, вытеснив с передовых позиций Швейцарию и Японию.
Аналитики объясняют, что рост цен на сырье поддерживает восстановление экономик Австралии и Новой Зеландии, что положительно сказывается на их привлекательности для инвесторов.
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