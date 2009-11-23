Страны СНГ могут перейти на расчеты в нацвалютах

Главы правительств стран СНГ поддержали предложение использовать в расчетах национальные валюты вместо доллара, переход может быть осуществлен в течение ближайших лет, заявил вице-премьер, глава Минфина РФ Алексей Кудрин, доложивший в пятницу премьерам об антикризисных мерах СНГ.

"В ходе обсуждения все очень внимательно отнеслись к плану антикризисных мер, особенный акцент был сделан на использование в расчетах национальных валют", - сказал Кудрин журналистам. По его словам, главы всех правительств поддержали решение двигаться по этому плану, прежде всего использовать в расчетах не только доллар, но и национальные валюты - российский рубль и валюты других стран СНГ. По оценке вице-премьера, перейти на такие расчеты стороны смогут в течение ближайших лет. "По каким-то позициям - уже сейчас, по каким-то - в ближайшее время", - уточнил он.

Кудрин отметил, что задавалось очень много вопросов по российским антикризисным программам, в том числе по поддержке автомобильной отрасли, жилищного строительства, субсидированию ставок. Своим опытом поделились также премьеры Казахстана и Украины, сказал он. "Всех очень заинтересовал антикризисный фонд, всех очень интересовал опыт Евразийского банка развития", - продолжил глава Минфина, добавив, что эта тема была вынесена в качестве отдельного вопроса в повестке дня.

"На рассмотрении банка сейчас находятся проекты на 7 миллиардов долларов - прежде всего по странам ЕврАзЭС, но мы готовы расширять", - заявил Кудрин. В целом он очень позитивно оценил состоявшуюся в Ялте встречу. "Это было одно из самых заинтересованных обсуждений, которое я помню за всю историю СНГ", - сказал Кудрин. "Наш совместный объем торгового оборота за это время сократился на 46%. Это - удар по всем экономикам", - отметил он.

Однако, по словам Кудрина, участники встречи говорили, что если российская экономика будет расти, они получат очень много заказов, поэтому они заинтересованы в росте экономики России, сообщает РИА Новости.