Доллар снижается на фоне рекордного подорожания золота

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник стал снижаться на фоне рекордного подорожания золота и заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы США о необходимости сохранять мягкий курс денежно-кредитной политики.

К 8.36 МСК котировки евро к доллару выросли до $1,4921/23, отыграв произошедшее ранее падение до $1,4834 и устремившись по направлению к отмеченному в пятницу пику в $1,4935. По отношению к корзине из шести основных мировых валют доллар снизился на 0,42 процента до 75,330 пункта. В пятницу он поднимался до 75,879 пункта.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что американский Центробанк должен оставить в силе программу по покупке ипотечных активов после того, как истечет ранее намеченный крайний срок.

Газета Financial Times опубликовала интервью с президентом ФРБ Чикаго Чарльзом Эвансом, в котором он выступил за сохранение низких процентных ставок до конца 2010 или даже 2011 года.

Мнение представителей ФРС США кардинальным образом отличаются от позиции президента европейского Центробанка Жана-Клода Трише, который выразил опасения, что банки могут привыкнуть к дешевым деньгам и что надо своевременно отказаться от антикризисных мер.

"Члены ФРС говорят так, будто они хотят еще долго удерживать ставки на низком уровне - на протяжении многих месяцев в 2010 году, если не в 2011 году", - сказал трейдер в австралийском банке.

На валютном рынке в течение этой недели может повысится волатильность в силу того, что объем торгов будет невелик: в понедельник в Японии выходные, в то время как американские рынки закроются в четверг на празднование Дня благодарения.

Котировки доллара к иене мало изменились, держась близ отметки в 88,98/8,86 единицы японской валюты, сообщает Рейтер.