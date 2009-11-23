ЦБ Белоруссии снизил ставку рефинансирования

Национальный банк Белоруссии снизил с 1 декабря текущего года ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, сообщил в понедельник представитель Управления информации Нацбанка.

"Ставка рефинансирования снижена на 0,5% до 13,5% годовых", - сказал он. Банкир уточнил, что основанием для такого шага послужили устойчивое снижение уровня инфляции, рост депозитов населения, стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке и ряд других позитивных тенденций в экономике страны. "Кроме того, этому способствовала проводимая процентная и курсовая политика. Наряду с другими монетарными инструментами она положительно повлияла на повышение привлекательности рублевых сбережений граждан и сохранение доверия населения к национальной валюте", - заявил представитель Нацбанка.

Нацбанк Белоруссии впервые в текущем году снижает ставку рефинансирования. 8 января ставка была повышена на два процентных пункта - до 14% годовых. 17 декабря 2008 года ставка была повышена на один процентный пункт - до 12% годовых. В 2008 году ставка рефинансирования повышалась четыре раза - на 0,25% каждый раз, сообщает РИА Новости.