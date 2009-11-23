ВВП России за 9 мес. упал на 9,9%

Россия. Согласно первой оценке, ВВП России в январе-сентябре 2009 года понизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 9,9%.

По сравнению с Украиной, падение небольшое, но по сравнению с Китаем, Индией и Бразилией - колоссальное. В этих странах ВВП во время кризиса рос. Поэтому разного рода разговоры о БРИК как о будущем локомотиве мировой экономики можно считать правильными, если из этой аббревиатуры убрать букву «Р».