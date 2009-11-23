Томенко сомневается в принятии реалистичного бюджета-2010

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сомневается в возможности принятия реалистичного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в утреннем эфире на радио «Эра-Fm».

В частности, обсуждая проблемы принятия бюджета, Н.ТОМЕНКО отметил, что оптимальным вариантом было бы принятие бюджета до нового года совместными усилиями правительства, парламента и Президента.

«Однако это возможно только тогда, когда все поймут, что Украине в 2010 году необходим реалистичный бюджет, бюджет стабильности, который будет гарантировать выполнение главных социальных и экономических проектов», - отметил он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, реалистичность бюджета заключается в том, что все понимают, что в 2010 году невозможно принять бюджет экономического взлета или максимального роста благосостояния. «Это будет бюджет, который даст возможность обеспечить стабильность и возобновление роста украинской экономики», - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО сомневается, что этот идеалистический вариант возможен, поскольку обсуждение бюджета в первом чтении четко продемонстрировало, что главные кандидаты в президенты, которые являются оппонентами правительства, не заинтересованы в принятии бюджета в целом.

Н.ТОМЕНКО заметил, что все критиковали отсутствие в сессионном зале премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во время рассмотрения бюджета, однако она и ключевые министры в этот день были на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое проходило в Ялте. В то же время, по мнению Н.ТОМЕНКО, важнее, что отсутствовали главные оппоненты правительства, которые решили, что предвыборные встречи в регионах важнее, чем рассмотрение основного экономического закона для государства.

«Тот факт, что во время рассмотрения бюджета в сессионном зале отсутствовали Виктор ЯНУКОВИЧ, Владимир ЛИТВИН, Арсений ЯЦЕНЮК и другие кандидаты в президенты, говорит о том, что для них дискуссия о бюджете является элементом президентской избирательной кампании, а не инструментом обеспечения стабильности в Украине», - отметил заместитель председателя ВР.

Комментируя возможность внесения Президентом своего проекта бюджета, Н.ТОМЕНКО сказал, что «это могут быть только пожелания в бюджет, которые будут переданы Секретариатом Президента, но на них надо будет смотреть как на пожелание кандидата в президенты, а не действующего Президента. Поскольку действующий Президент обязан совместно с правительством способствовать потому, чтобы в парламенте был принят основной экономический закон страны».