С начала ноября гривня на межбанке укрепилась на 0,1%

С начала ноября т.г. гривня укрепилась на межбанковском рынке относительно доллара США на 0,1% - до 8,0837 грн./долл., а на наличном рынке курс гривни по операциям продажи долларов практически не изменился и составлял 8,1584 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«По оперативным данным, с начала ноября объем поступлений в страну иностранной валюты превышает ее переводы за границу в интересах нерезидентов. Указанное способствует не только минимизации валютных интервенций Национального банка Украины, но также и стабилизации курсовой динамики гривни», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в ноябре наблюдалось уменьшение объема заявок для участия в валютных аукционах НБУ для удовлетворения потребности клиентов банков - физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала месяца было проведено шесть таких аукционов, общий объем которых оказался вдвое меньше, чем за соответствующей период октября. В частности, было продано 71,7 млн. долл., 1,7 млн. швейцарских франков и 0,3 млн. евро.

Официальный курс гривни к доллару США с начала ноября укрепился на 0,12% (до 7,99 грн./долл.), а к евро и российскому рублю - снизился соответственно на 0,38%, до 11,8755 грн./евро, и на 1,95%, до 2,7795 грн./10 рублей.