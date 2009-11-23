Рубль укрепился на 8 копеек

Рубль на ММВБ к середине торговой сессии в понедельник укрепился к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 8 копеек - до 35,25 рубля, к доллару - на 21 копейку.

По состоянию на 13.00 мск понедельника курс доллара расчетами "завтра"составил 28,80 рубля (минус 21 копейка к закрытию пятницы), курс евро - 43,14 рубля (плюс 8 копеек). Стоимость бивалютной корзины к этому моменту опустилась до 35,25 рубля против 35,33 рубля на закрытии в пятницу.

Американская валюта продолжает сдавать позиции к евро на Forex - к часу дня за один евро давали уже 1,4977 доллара против 1,4917 доллара вечером в пятницу, сообщает РИА Новости.