Минфин выплатил 32,9 млн. долл. купонного дохода по евробондам 2006 г.ода выпуска

Министерство финансов Украины 20 ноября т.г. выплатило 32,9 млн. долл. купонного дохода по еврооблигациям 2006 года выпуска.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте министерства.

Как сообщалось, в ноябре 2006 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на общую сумму 1 млрд. долл. с погашением в 2016 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,58% годовых.