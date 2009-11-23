Фридман: Альфа-групп подтверждает намерения по капитализации Альфа-Банк (Украина)

Альфа-групп подтверждает свои намерения по капитализации своей украинской дочки Альфа-Банк. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на председателя Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-групп» Михаила ФРИДМАНА.

«Банковский бизнес в Украине является стратегически важным активом Группы и акционеры готовы инвестировать в развитие банка в Украине… Акционеры «Альфа-Банка» готовы рассмотреть возможность увеличения капитала банка. Уже начаты формальные процедуры, которые мы планируем завершить на протяжении ближайших нескольких месяцев. Сумма увеличения на данный момент обсуждается и будет зависеть от потребностей банка и планов менеджмента по развитию бизнеса», - говорится в сообщении со ссылкой на слова М.ФРИДМАНА, сказанные во время его встречи с сотрудниками банка 19 ноября т.г. в Киеве.

По его словам, кроме докапитализации, акционеры готовы увеличивать фондирование банка для наращивания объемов кредитования.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 года составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Михаил Фридман – Председатель Наблюдательного Совета Консорциума «Альфа-Групп». Г-н Фридман является основателем Консорциума «Альфа-Групп», одного из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России. Г-н Фридман также является Председателем Совета директоров ТНК-BP, членом Совета директоров ABH Holdings Corp. (холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк»), компании «ВымпелКом» и членом Наблюдательного Совета директоров X5 Retail Group N.V. Г-н Фридман является членом Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей и Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям (США). Окончил Московский институт стали и сплавов в 1986 году. Родился в г. Львове (Украина) в 1964 году.