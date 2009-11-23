Евро дорожает в ожидании негативной статистики из США

Курс евро к доллару на валютных торгах в понедельник растет на негативных ожиданиях относительно макроэкономической статистики из США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Так, валюта 16 стран ЕС в ходе утренней сессии торгов во Франкфурте торговалась на уровне 1,4980 доллара за евро против 1,4857 доллара в конце недели в Нью-Йорке. Инвесторы обеспокоены экономической ситуацией, сложившейся в США. В частности, многие аналитики полагают, что факторы, благодаря которым крупнейшей экономике мира удалось перейти к положительным темпам роста в июле-сентябре текущего года, в настоящее время ослабевают, создавая тем самым препятствия для выхода экономики страны из затяжной рецессии.

В связи с этим, инвесторы полагают, что скорректированная оценка темпов роста ВВП США в третьем квартале 2009 года, которая будет обнародована позже на этой неделе, окажется ниже первоначального показателя, зафиксированного на уровне 3,5%.

Кроме того, немалое беспокойство игроков рынка вызывает все еще высокий уровень безработицы и относительно слабое потребление в США. Подобные ожидания вызывают стремление игроков рынка избавиться не только от акций американских компаний, но и от доллара и перевести свои активы в европейскую валюту, которая на данный момент гарантирует больший доход, сообщает РИА Новости.