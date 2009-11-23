НБУ обязал комбанки предоставлять информацию о курсах валют

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки с сегодняшнего дня предоставлять ему ежедневно информацию об установленных курсах валют

В письме НБУ от 20 ноября 2009 г., текстом которого располагает УНИАН, в частности, говорится: «… Обязываю ежедневно до 9.30, начиная с 23 ноября 2009 г., предоставлять в Национальный банк Украины информацию об установленных к началу рабочего дня курсах (за 1 единицу валюты) покупки и продажи долларов США, евро, российских рублей за гривни».

В письме подчеркивается, что до начала рабочего дня председатель правления банка (финансового учреждения) должен установить курс покупки и продажи иностранных валют за гривни, который является единым для всех структурных подразделений банка (финансового учреждения), в том числе и для юридических лиц, которые заключили агентские договора с банками.

Как сообщалось, с 20 ноября т.г. вступило в силу постановление НБУ №538, согласно которому банкам запрещено в течение дня изменять курс купли-продажи иностранной валюты.