Lloyds расширит присутствие на рынке брокерских услуг

Британский банк Lloyds Banking Group ведет переговоры с брокерской фирмой Execution по вопросам расширения своего присутствия на британском рынке брокерских услуг, которые могут завершиться созданием совместного предприятия, сообщает www.k2kapital.com со ссылкой на The Times. Lloyds держателем 10%-ного пакета акций Execution, приобретенным в 2007 году за 1- млн. фунтов стерлингов, и уже не первый раз инициирует переговоры о расширении взаимодействия.

Подобные планы Lloyds наверняка подвергнуться острой критике, утверждает издание. Лондонские брокеры уже неоднократно выражали недовольство поведением национализированных британских банков Lloyds и Royal Bank of Scotland, которые используют средства налогоплательщиков для активного внедрения на рынок брокерских услуг.

Издание отмечает, что Lloyds объявил о своих планах расширения присутствия на рынке брокериджа на фоне возросшей активности M&A в Сити. Компания Noble ведет переговоры с рядом инвесторов, Peel Hunt на прошлой неделе был официальном выставлен на продажу своей головной компанией, бельгийским банком KBC, ряд иностранных инвесторов также проявляют интерес к другим британским брокерам.

Компания Execution была основана в 2001 году бывшим банкиром из Deutsche Bank Ником Файнгольдом (Nick Finegold) и специализируется на предоставлении брокерских услуг и проведении исследований.