Новый Кабмин Украины будет вынужден поднять цены

Новое правительство Украины, независимо от того, кто его сформирует после выборов в следующем году, будет вынуждено уменьшать бюджетные расходы и установить рыночные цены для населения, которое сегодня оплачивает газ и коммунальные услуги по льготным тарифам.

Такое мнение высказала эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА в опубликованном анализе ситуации в Украине, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Аналитик отметила гигантское недопоступление доходов в украинский бюджет в 2009 году, что признала даже премьер Юлия ТИМОШЕНКО, которая 11 ноября сообщила о поступлении в бюджет лишь 147,3 млрд. гривень из запланированных по результатам года 238,9 млрд. грн.

А.ГУРСКА отметила, что в этом году украинское правительство было вынуждено дофинансировать Пенсионный фонд на 44 млрд. гривень и предоставить НАК „Нафтогаз Украины” для расчетов за газ очередные 25 млрд. гривень.

Кроме этого, с начала года почти в 5 раз увеличился государственный долг Украины - с 80 до 360 миллиардов гривень.

„В такой ситуации каждое правительство будет вынуждено начать реформы, которые ограничат бюджетные расходы, – от освобождения цен на газ и коммунальных услуг до реформы социальной помощи и пенсионной системы”, - отметила эксперт.

А.ГУРСКА высказала мнение, что реформы могут начаться после выборов в органы местного самоуправления и возможных внеочередных выборов до конца мая 2010 года.

„Трудно очертить масштабы и порядок реализации реформ. Есть сигналы, что к ним готовится Ю.ТИМОШЕНКО. Программу реформ подготовила и Партия регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которая, представляя интересы крупного бизнеса, не заинтересована в спасении бюджета через увеличение фискальных нагрузок”, - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь т.г. Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 24,037 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 24,979 млрд. грн. При этом доходы Госбюджета составили 148,894 млрд. грн., общего фонда – 107,416 млрд. грн.