Молдавия получит российский кредит до конца года
14:15, 23 ноября 2009Финансы
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150 млн. долларов
Премьер-министр Молдавии Владимир Филат надеется, что Молдавия получит российский кредит в 150 миллионов долларов до конца 2009 года. "Возможно, Молдова получит российский кредит в размере 150 миллионов долларов еще до конца года", - сказал Филат в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе.
"В настоящее время идет технический процесс по подготовке получения кредита", - уточнил он. Филат напомнил, что поднимал эту тему во время встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным в Ялте.
Свои переговоры с российским премьером он назвал "новой страницей в межправительственных отношениях между Молдавией и Россией", передает РИА Новости.
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