Эксперт: цена на золото растет

Цена на золото продолжает расти как на мировых рынках, так и в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, “это обусловлено такими факторами, как ослабление курса доллара США по отношению к евро и основным валютам; недоверием к американской и другим валютам, привязанным к экономикам отдельных стран, страдающим от кризиса; повышением спроса со стороны инвесторов”.

Как прогнозирует В.СКИДАН, пока не стабилизируется мировой рынок и мировая экономика в целом, впрочем, как и в Украине, цена на золото и другие банковские металлы будет повышаться. При таких темпах роста цена на золото в ближайшее время может перешагнуть рубеж и в 1200 долларов за тройскую унцию, полагает эксперт. “Ряд биржевых аналитиков называют и большие цифры при резком ухудшении мировой конъюнктуры”, - добавил он.

В.СКИДАН отметил, что в последнее время на украинском рынке розничная цена на банковсковкое золото варьировалась в таких пределах: в октябре - 276-278 грн./грамм, в ноябре - 278-297 грн./грамм. Вполне вероятно, что при нынешних тенденциях в ценовой политике цена на золото в ноябре и в декабре может достичь 310-320 грн. за грамм, прогнозирует эксперт. Правда, считает он, на какое-то время от высокой цены и быстрого роста, стоимость золота может уберечь укрепляющаяся гривня.

По мнению эксперта, незначительный спрос на золото со стороны населения может еще наблюдаться до конца ноября текущего года. Впоследствии из-за рождественских праздников произойдет его снижение, допускает он.

Как считает В.СКИДАН, для инвесторов в данный момент более привлекательной становится покупка золота в безналичной форме, что в свою очередь снижает темпы ввоза этого металла в Украину.