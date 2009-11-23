Глава JPMorgan может стать следующим министром финансов США

Ряд влиятельных американских политиков рассматривают исполнительного директора JPMorgan Chase Co Джейми Даймон (Jamie Dimon) в качестве потенциального преемника нынешнего министра финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), пишет New York Post, ссылаясь на собственные источники.

"Даймон будет рад служить на благо своей стране", - цитирует газета одного из влиятельных чиновников. В рейтинге самых влиятельных людей по версии журнала Forbes, опубликованном две недели назад, глава JPMorgan Chase находится на 31 месте.

В последнее время Гейтнер находится под давлением со стороны Конгресса США в связи с его неадекватными, по мнению парламентариев, действиями во время финансового кризиса, сообщает k2kapital.