Японская экономика вырастет на 1,1%

Японская экономика должна вырасти на 1,1% в 2010-ом финансовом году по сравнению с показателем года текущего, показав тем самым первое расширение в течение последних трех лет, согласно среднему прогнозу девяти частных исследовательских компаний, опрошенных Kyodo News.

Однако, в связи с дефляцией, в номинальных ценах японский ВВП снизится на 0,2% в следующем финансовом году. Рост в реальном выражении будет вызван продолжающимся увеличением экспортных поставок, а также политикой нового правительства Японии, направленной на увеличение потребительской активности. сообщает www.k2kapital.com.