45% украинских компаний - жертвы экономических преступлений

Компания PricewaterhouseCoopers завершила ежегодный всемирный обзор динамики экономической преступности за 2009 год. Наличие значительного количества респондентов в Украине позволило впервые подготовить отдельный отчет по стране. Всемирный обзор подтверждает негативное влияние глобального кризиса на уровень экономической преступности.

Каждая третья компания в мире заявила, что стала жертвой экономических преступлений за последние 12 месяцев. При этом международное бизнес-сообщество и без того ощущает на себе сильное давление глобального кризиса. 43% компаний в мире, которые пострадали от преступных действий, отмечают увеличение количества случаев мошенничества за отмеченный период. Об этом говорится в пятом «Всемирном обзоре динамики экономических преступлений» (Global Economic Crime Survey), который провела PricewaterhouseСoopers (PwС) при участии бизнес-школы INSEAD.

В рамках обзора были опрошены 3037 респондентов из 54 стран мира, в том числе 65 представителей бизнеса Украины. Больше 60% из них – топ-менеджеры международных компаний.

Причины роста...

Результаты обзора свидетельствуют, что 45% предприятий в Украине столкнулись с теми или иными видами экономических преступлений на протяжении последних 12 месяцев. «Результаты украинского исследования совпадают с выводами всемирного отчета и подтверждают рост рисков, связанных с экономической преступностью. Поэтому выявление и предотвращение экономического мошенничества является критически важным для украинского бизнеса в условиях экономического кризиса», - подчеркивает Борис Краснянский, управляющий партнер PricewaterhouseСoopers в Украине.

В ходе опроса выяснилось, что 40% респондентов с Украины не проводят или не слышали о проведении расследований для выявления мошеннических операций на своих предприятиях, а 24% экономических преступлений были обнаружены случайно, без подконтрольных руководству методов.

Топ-менеджеры украинских компаний назвали коррупцию и угрозу увольнения в период кризиса основными факторами, которые способствуют росту экономической преступности.

Взяточничество и разворовывание имущества, отмеченные в ответах 59% респондентов, которые столкнулись с мошенничеством, являются самыми распространенными экономическими преступлениями. Взяточничество также является наиболее значимым видом экономической преступности (36% украинских респондентов). К другим экономическим преступлениям, отмеченным в ответах участников опроса, можно отнести незаконное заимствование, манипуляции с финансовой отчетностью, налоговое мошенничество и др. Среди менее распространенных в Украине видов мошенничества - незаконная торговля инсайдерской информацией (7%) и ценовые заговоры (7%).

Убытки и методы борьбы...

Глобальный экономический спад значительно повлиял на украинские компании: 35% опрошенных подтверждают рост материальных убытков от мошенничества на протяжении последних 12 месяцев, а 48% опрошенных указывают на рост количества случаев мошенничества.

Для 55% украинских компаний, которые выявили факты мошенничества, потери от них составили более 100 000 долларов США. Кроме прямых финансовых убытков, компании также несут существенные нефинансовые потери в связи с мошенничеством. Такие убытки проявляются в ухудшении рабочего климата, что отметили 35% украинских респондентов, которые стали жертвами экономической преступности; ухудшении отношений компаний с регулирующими органами (35%) и деловыми партнерами (28%). Результаты опроса свидетельствуют, что экономическая преступность незначительно вредит репутации и брендам компаний. «Ни один из украинских респондентов не отметил, что подобное мошенничество влияет на курс акций его компании», - поясняет Б.Краснянский.

Более того, нынешний экономический климат повлиял и на оценку рисков мошенничества: украинские компании оценивают их на 51% выше, чем респонденты всемирного обзора, и ожидают увеличения рисков коррупции и взяточничества (50% опрошенных), разворовывания имущества (30%) и нарушения ІТ-безопасности (25%). В то же время украинские топ-менеджеры ожидают снижения количества мошеннических заявлений на получение кредитов и случаев манипуляций с финансовой отчетностью.

Исследование показало, что 55% всех экономических преступлений в Украине выявляют благодаря корпоративному контролю. «Но лишь 7% случаев мошенничества в Украине выявляются с помощью внутреннего аудита, в то время как всемирная аудитория именно внутренний аудит использует в качестве основного метода раскрытия экономических преступлений, с помощью которого разоблачается 17% мошенничества в мире. Это свидетельствует о том, что методы противостояния экономической преступности у украинских компаниях еще находятся в разработке», - комментирует Б.Краснянский.

За последний год 48% опрошенных украинских компаний внедрили дополнительные процедуры проверки идентификационной информации клиентов и поставщиков, укрепили службу внутреннего аудита (46%), сделали акцент на соблюдении профессиональной этики (37%), внедрили дополнительные методы, связанные с набором и увольнением сотрудников (34%), а также пересмотрели политику в сфере противодействия мошенничеству (31%).

72% опрошенных украинских предприятий считают внешние источники риска главной угрозой для компании, в то время как 53% респондентов глобального опроса фокусируются на внутренних источниках. Основными источниками внешнего мошенничества в Украине были признаны клиенты (33% опрошенных), агенты и посредники (19%), поставщики (14%). Основным источником внутренних рисков украинские респонденты считают действия менеджмента среднего звена (88%).

Б.Краснянский отмечает, что «украинские компании остро ощущают влияние кризиса на уровень экономической преступности. Исследование динамики экономических преступлений, проведенное нами в Украине впервые, продемонстрировало, что украинские компании еще не имеют целостного понимания причин и источников возникновения экономических преступлений. На данном этапе украинские компании могут извлечь максимальную пользу от международного опыта борьбы с экономической преступностью».

***PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) предоставляет аудиторские услуги, услуги в области бизнес-консультирования, налогообложения и права компаниям разных отраслей. Компания насчитывает более 163 000 сотрудников в 151 стране .

***INSEAD - одна из ведущих и крупнейших в мире школ бизнеса INSEAD имеет два университета в Азии (Сингапур) и в Европе (Франция), два учебных центра в Израиле и Абу-даби, а также офис в Нью-Йорке. Это позволяет INSEAD реализовывать программы коммерческого образования и научных исследований на нескольких континентах.

Обзор PricewaterhouseСoopers при участии бизнес-школы INSEAD