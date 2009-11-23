Межбанк: днем котировки составили 8,0920/8,1065 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0915/8,1280, к 12:00 цены составили 8,0920/8,1065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2883/0,2893, а к 12:00 цены остановились на уровне 0,2808/0,2817.

В России курс доллар-рубль стартовал с 0,2883 (-0,1000), и к 12:00 установился на уровне 28,7800 (-0,1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4974/1,4976, к 12:00 изменились незначительно - 1,4980/1,4982.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 12,1170/12,1640, к 12:00 цены ушли вниз - 12,1085/12,1360.