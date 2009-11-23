Межбанк: доллар подрос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0915/8,1280, к 12:00 сузился спрэд – 8,0920/8,1065. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0980/8,1115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2808/0,2824, а к 12:00 цены снизились до 0,2807/0,2815. К закрытию цены откатились к уровню 0,2808/0,2817. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,7725(-0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень широком диапазоне – 1,4840/1,4990. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1170/12,1640, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0955/12,1270. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до уровня 12,1105/12,1345.