В какой валюте лучше сохранятся деньги и что будет с курсом...

В последнее время большинство банков активизировали работу по привлечению депозитов населения, что в целом дало положительный результат. По оперативной информации, за октябрь текущего года остатки на депозитных счетах выросли более чем на 2 млрд. грн. Деньги население в банки несет и это важный фактор. Но при этом остается вопрос, в какой валюте лучше размещать кровно заработанные? Он остро строит и перед рядовыми украинцами, и перед финучреждениями. О предпочтениях можно судить, ознакомившись со статистикой. Так, за октябрь валютные вклады выросли более чем на 2,1%, по сравнению с сентябрем, а гривневые – сократились на 0,2%. Всего за 10 месяцев остатки средств населения на валютных счетах выросли на 2,5%, а на гривневых - уменьшилась на 12,8%. Напуганные девальвацией нацвалюты украинцы активно изымали деньги с гривневых депозитов, затем конвертировали в валюту и потом часть этой валюты размещали на счетах.

Все будет хорошо?..

На текущий момент разница в годовых процентах между гривневым и долларовым депозитами составляет около 10 п.п. А это значит, что в случае, если гривня до конца следующего года укрепится на уровне 7,5 грн./долл., то владелец «родного» депозита получит доход, эквивалентный порядка 30% дохода с «зеленого» - выгодное вложение во всех аспектах.

На то, что курс в декабре 2010 года будет не выше 7,5 грн./долл. указывает ряд факторов:

Мировой кризис идет на убыль, фактически все мощные страны избавились от рецессии, дискуссия ведется только по поводу экономического подъема. Но это, скорее, больше теоретическая, чем практическая дискуссия. Пока ясно одно - мировая экономика в 2010 году будет чувствовать себя лучше, чем в 2009.

Растет производство, а значит и экспорт украинского металла. По итогам октября объемы выпуска стали в Украине выросли на 42,4%, по сравнению с прошлым годом.

При этом растут цены на металлы на мировом рынке, и будут расти весь 2010 год. Во многом это происходит на фоне девальвации доллара как денежной единицы. Американские «зеленые» дешевеют, а вот товары, которые за них покупают, дорожают.

Продолжает дорожать продовольствие, тенденция будет наблюдаться и в следующем году. Во многом это связано с дефицитом продуктов питания в мире, плюс ко всему бурный рост Китая и Индии, которые являются важными потребителями украинской продукции. И тут стоит отметить, что во время кризиса экономика Китая умудрилась вырасти почти на 8%, а Индии - на 7,6%.

Что касается поступлений заморских банкнот, то, согласно изменениям в законодательство, теперь экспортеры в течение 90 дней должны получить валюту от продажи товара за рубежом. Но и без этого нововведения приток валютной выручки растет.

При любом раскладе президентской кампании из оффшоров начнут возвращаться деньги. Они и так более года без дела «проживали» за границей, теперь нужно отбивать упущенную выгоду.

И еще один момент. Кризис вынуждает украинцев продавать свои валютные накопления, чтобы финансировать текущие потребности…

Если ошибочка вышла...

Но, если ошиблись с прогнозом и гривня в очередной раз девальвирует? Получится так, что владельцы валютных депозитов являются более прозорливыми… Если курс преодолеет отметку в 9 грн./долл., то гривневые вклады будут в минусе по отношению к долларовым. Вероятность курса на уровне 9 грн./долл. на конец 2010 года определяет ряд факторов:

Некоторые зарубежные аналитики опасаются, что нынешний рост ВВП Китая может создать предпосылки для нового локального кризиса. Не исключено, что в следующем году экономику встряхнет азиатский кризис, который существенно сократит украинский экспорт в этом направлении.

Высокие цены на энергоресурсы могут привести к тому, что украинский экспорт будет неконкурентным. На сегодня отечественная химическая продукция за счет высокой стоимости нефти и природного газа теряет свои позиции на мировом рынке, а ожидать падения цен не приходиться.

Дефицит бюджета - проблема номер один для экономики Украины. По разным оценкам, он уже составляет около 40 млрд. грн. Большая вероятность того, что покрывать его будут за счет эмиссии гривни, которая, так или иначе, приведет к девальвации.

Рост минимальной заработной платы без реального повышения производительности труда и выпуска продукции можно будет покрыть только за счет эмиссии гривни. Избыток нацвалюты быстро окажется на валютном рынке.

В 2010 году надо будет рассчитаться по внешним долгам - 22 млрд. грн., или 2,75 млрд. долл.

Не исключено, что после президентских придется пережить еще одни выборы - в Верховную Раду. А это – снова политическая нестабильность, настороженность инвесторов, нежелание украинских бизнесменов возвращать деньги из оффшоров.

Затраты на Евро-2012 могут оказаться значительно большими, чем ожидается. А, не имея притока денег из-за границы, финансировать эти проекты придется за счет эмиссии гривни…

Вот и получается, что рисков больше, чем здравого смысла. Что, правда, в нашей стране не в диковинку…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)