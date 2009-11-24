Цена на золото достигла новой рекордной отметки

Цена на золото сегодня достигла новой рекордной отметки в связи с продолжающимся ослаблением американского доллара и военными учениями в Иране, которые усилили геополитическую напряженность и повысили интерес инвесторов к безопасным активам, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на 1,6% до $1164,70 за тройскую унцию.

В этом месяце торги на рынке золота закрылись снижением всего один раз. Активный рост цен на золото продолжается с тех пор, как Международный валютный фонд (МВФ) объявил о том, что продал Центробанку Индии 200 тонн золота.

Данная продажа золота проходила с 19 по 30 октября нынешнего года и уже принесла МВФ прибыль на сумму около $6,7 млрд. Вырученные от продажи золота средства фонд намерен направить на реализацию программы помощи беднейшим странам.

“Это невероятное ралли”, - заявил Дарин Ньюсом из Telvent DTN в интервью Dow Jones Newswires. Он отметил, что покупка золота спровоцирована желанием игроков застраховаться от инфляции и неопределенности перспектив в экономике.

Основным катализатором роста сегодня стало дальнейшее ослабление американского доллара.

В интервью Dow Jones Newswires в минувшее воскресенье президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что хотел бы продления срока действия программы ФРС по покупке активов, обеспеченных ипотечными кредитами.

Его комментарии способствовали росту мировых фондовых индексов, а также цен на нефть и золото.

Спрос на золото был также подогрет сообщениями о том, что Иране в воскресенье начались крупномасштабные военные учения, главная цель которых – отработать способы защиты ядерных объектов страны от возможного нападения со стороны Израиля и разведки с воздуха.

Маневры пройдут на площади, занимающей треть территории страны, и продлятся 5 дней. В них принимают участие подразделения элитной Революционной гвардии, военизированные формирования, а также армейские части. Также в воскресенье, министр обороны Ирана генерал Ахмад Вахиди (Ahmad Vahidi), заявил о том, что Иран намерен начать проектирование и производство собственных ракет ПВО.

Говоря о прогнозах относительно рынка золота, аналитики склоняются к тому, что цены на желтый металл продолжат расти. Так, Ньюсом считает, что цена на золото достигнет целевого уровня $1390 за унцию в I квартале 2010 года. “Но если рынок будет расти темпами, наблюдающимися сейчас, то это может произойти и к концу декабря”, - отметил он.