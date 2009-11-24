Банк России готов к снижению ставок

Инфляция в России в 2009 году может снизиться до уровня, близкого к 9%, что позволит ЦБ РФ продолжить сокращение своих ставок до конца текущего года, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев на Российском экономическом и финансовом форуме в Австрии.

«С точки зрения инфляции результат в 2009 году будет заметно лучше, чем прогноз... Сегодня я бы сказал - заметно ниже 10%, и скорее, ближе к 9%», - сказал Улюкаев.

По его словам, это дает возможность ЦБ существенно снижать свои ключевые ставки, которые с середины апреля уже опустились на 3,5 процентного пункта. «Я считаю, что у нас есть неплохие возможности для дальнейшего снижения этих ставок и в этом году и, по крайней мере, в первом полугодии следующего года», - сообщил он.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ должно состояться во вторник, сообщают РИА «Новости».