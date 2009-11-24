ВВП России в 2010 г. вырастет на 3-4%

Динамика ВВП в России будет лучше официального прогноза: спад в 2009 году может составить 8%, а рост в 2010 году - 3-4%, считает первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, сообщает РИА Новости.

"В 2009 году у нас будет спад чуть менее глубокий, чем официальный прогноз в 8,5% ВВП - думаю, что будет порядка 8%. А в следующем году мы будем иметь рост больше, чем официальный прогноз в 1,5% - думаю, фактически он будет в районе 3-4% при нынешних макроэкономических параметрах", - сказал он, выступая во вторник на Российском экономическом и финансовом форуме в Австрии.

По словам Улюкаева, российская экономика в настоящее время демонстрирует признаки оживления.

"Я считаю, что точкой наиболее низкой фазы кризиса были май-июнь этого года... в целом, у нас есть неплохая возможность, чтобы 2009 год стал годом выхода из кризиса", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

По данным Минэкономразвития, спад ВВП РФ в октябре замедлился до 8,1% с 8,6% в сентябре. По итогам десяти месяцев экономический спад составил 9,6% против 10,0% за январь-сентябрь, сообщил в понедельник журналистам и.о. директора сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Олег Засов.

В то же время с исключением сезонности ВВП продолжает расти пятый месяц подряд и по отношению к сентябрю поднялся в октябре на 0,3%.