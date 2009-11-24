Эксперт: Основным для банков остается решение задолженности

Для банков основным на сегодняшний день по-прежнему остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, на прошедшей неделе главными для банковского сектора стали две новости. Во-первых, напомнила Н.СИНЯВСКАЯ, Украинскому Кредитно-банковскому союзу удалось возобновить право нотариуса ставить исполнительную надпись на договора ипотеки до окончания срока действия договора в случае нарушения заемщиком своих обязательств (это право ранее было отменено приказом Министерства юстиции). Во-вторых, Верховная Рада окончательно отклонила закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса", добавила эксперт.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, данные события устраняют законодательные коллизии в вопросах ипотечного кредитования, хотя основная проблема, препятствующая его возобновлению, – отсутствие долгосрочных ресурсов – остается актуальной. Пока же банки предпочитают предоставлять кредиты надежным заемщикам, а также по наименее рискованным продуктам, отметила эксперт.