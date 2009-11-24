Эксперт: Бюджет-2010 пересмотрят после выборов

Даже в том случае, если Государственный бюджет на 2010 год будет принят в 2009 году, он подвергнется значительному пересмотру после президентских выборов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что согласно Бюджетному кодексу 20 ноября является последней датой принятия закона о бюджете во втором чтении. Таким образом, Украина сильно отстает от графика бюджетного процесса, подчеркнул экономист. Впрочем, отметил он, “данная ситуация абсолютно не нова для Украины: уже много раз государственные бюджеты принимались под Новый год, то есть намного позже 1 декабря - даты, предписанной Бюджетным кодексом”.

Экономист не исключает возможности того, что госбюджет на 2010 год будет принят после Нового года или даже после президентских выборов. Такой прецедент уже был: закон о бюджете на 2000 год был принят 17 февраля того же года, напомнил он.

При этом, по мнению А.БЛИНОВА, позднее утверждение государственного бюджета удобно правительству. В таких случаях законодательство требует ограничения месячных бюджетных расходов уровнем 1/12 расходов предыдущего года, объяснил экономист. “Таким образом, правительство сможет сэкономить средства и осуществлять предвыборные выплаты путем специальных решений”, - считает он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 ноября т.г. проголосовала за постановление «О возвращении на доработку проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2010 год».

“За” проголосовал 241 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено вернуть в Кабинет министров на доработку проект госбюджета-2010 «с целью приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины от 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и других законов Украины.

Постановлением также предусмотрено, что Комитет ВР по вопросам бюджета в двухдневный срок со дня вступления в силу постановления должен направить правительству обобщенные предложения народных депутатов, фракций и комитетов парламента к проекту бюджета для рассмотрения при доработке.

Кабинет Министров в двухнедельный срок со дня вступления в силу постановления должен доработать проект бюджета на 2010 год и подать на рассмотрение парламенту.