Украина войдет в зону свободной торговли с ЕС раньше РФ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина подпишет соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом быстрее, чем с Россией.

Об этом он заявил в эфире «5 канала» в понедельник вечером.

«Я думаю, что быстрее у нас выйдет с Европейским Союзом именно потому, что мы уже достигли существенного прогресса в этом направлении», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работа по подготовке нового соглашения о ЗСТ без изъятий и ограничений с Россией может усложниться в связи с созданием РФ Таможенного союза с Беларусью и Казахстаном.

«Тогда встанет вопрос о коллективных переговорах», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он также подчеркнул, что задержка подготовки и подписания документа связана и с тем, что Россия до сих пор не является членом Всемирной торговой организации.

«Мы очень хотели бы, чтобы Россия как можно скорее стала членом ВТО, потому что тогда будет больше совместимости в отношениях между Украиной, Россией и ЕС», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Вместе с этим, по его словам, правительство будет делать все возможное, чтобы соглашение о ЗСТ с Евросоюзом было подписано в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 5-9 октября в Брюсселе прошел 8-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли.

Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 18 февраля 2008 года.

Ранее стороны планировали завершить переговоры до конца этого года.