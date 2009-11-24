Эксперт: Доходы по банковским вкладам будут снижаться

В Украине ожидается постепенное снижение доходности банковских вкладов физических лиц, особенно в иностранной валюте, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть от ряда экономических и политических факторов.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 16 по 20 ноября 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц сложилась следующая ситуация. Процентные ставки по вкладам в евро за прошедшую неделю снизили ряд крупных банков, в результате чего средняя ставка снизилась на 0,38 пункта по депозитам на 1 месяц, на 0,31 пункта по трехмесячным депозитам, на 0,31 пункта и 0,15 пункта по вкладам со сроком 6 и 12 месяцев соответственно. Депозиты в евровалюте теперь можно разместить: на срок 1 месяц по ставке от 3,5% до 11,5% годовых; на срок 3 месяца – от 3,5% до 12,25% годовых; на 6 месяцев - от 3,75% до 12, 5% годовых; на 12 месяцев - от 5,75% до 13% годовых.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, уменьшение процентных ставок по вкладам в долларах США и гривне было менее значительным и касалось только вкладов на 1 месяц. Средняя ставка по депозитам на 1 месяц в гривне упала на 0,13 пункта, в долларах США - на 0,06 пункта. Ставки по депозитам в национальной валюте на прошедшей неделе составляли: сроком на 1 месяц - от 15,5% до 20,0% годовых, на срок 3 месяца - от 17,5% до 21% годовых, на срок 6 месяцев - от 16,5% до 21,5% годовых, сроком 1 год и более - от 15,5% до 22,5% годовых. Вклады в долларах США со сроком размещения 1 месяц можно было разместить по ставке от 6,5% до 11,5% годовых; на 3 месяца - 8,0-12,75% годовых; на 6 месяцев – 8,5-13,5% годовых, на 12 месяцев – 9,5-13,75% годовых.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, существенное снижение процентных ставок по вкладам в евровалюте обусловлено высоким курсом последней по отношению к гривне, а также невысокой востребованностью ресурсов в евро на кредитном рынке Украины. “Снижение доходности по всем видам вкладов сроком на 1 месяц было ожидаемым, поскольку вкладчики уже готовы доверить свои сбережения на более длительные сроки, что отвечает потребностям коммерческих банков”, - подчеркнула эксперт.