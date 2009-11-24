Банк России: курс доллара - 28,84 руб./долл.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск повысился на 4,95 коп и составил 28,8481 руб за долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Банк России с 15 апреля 2003 г устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах ETC расчетами tomorrow, сложившегося по состоянию на 11.30 мск дня торгов.

Центральный банк РФ установил с 25 ноября 2009 года официальный курс евро в размере 42,9981 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 8,75 коп.

Стоимость бивалютной корзины на открытие торгов составила 35,24 руб, что на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия