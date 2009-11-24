Банк России снизил ставку рефинансирования до 9%

Банк России обновил исторический минимум ставки рефинансирования, снизив ее с 25 ноября на 0,5 процентного пункта - до 9%, сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, сообщает РИА Новости.

"Решение было принято в целях дальнейшего повышения доступности кредитных ресурсов для экономических субъектов и стимулирования конечного спроса. Возможность снижения процентных ставок обусловлена благоприятной тенденцией в динамике инфляции и последовательным снижением инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Ключевые ставки денежного рынка также снижены на 0,5 процентного пункта, в частности, кредиты овернайт теперь будут выдаваться под 9%, минимальные процентные ставки прямого РЕПО на аукционной основе (биржевое и внебиржевое) после понижения составляют на один день и семь дней - 6,25%, на 90 дней - 7,75%, на шесть месяцев - 8,25%, на год - 8,75%.

"Кредитная активность российских банков по-прежнему находится на низком уровне, а внутренний спрос остается недостаточным для обеспечения устойчивого роста производства, что определило необходимость снижения уровня процентных ставок", - отмечается в сообщении.

Представители руководства Банка России не раз говорили, что еще есть резервы для снижения ставки до конца года.

Предыдущее снижение было произведено с 30 октября - на 0,5 процентного пункта - до 9,5%. В общей сложности в текущем году ставка рефинансирования опустилась на 4,0 процентного пункта.