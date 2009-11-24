НБУ: растет количество изношенных банкнот

Главное управление Национального банка Украины в Киеве и Киевской области отмечает увеличение в регионе удельного веса изношенных банкнот в обороте.

Об этом говорится в телеграмме управления НБУ коммерческим банкам от 23 ноября т.г., которой располагает УНИАН.

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что удельный вес изношенных банкнот, которые отсортировываются Главным управлениям при обработке пригодных к обращению банкнот, растет. Так, из общего количества перечисленных на протяжении 10 месяцев т.г. пригодных банкнот образца 2003 и последующих годов выпуска почти 50% имели явные признаки изношенности, а из обработанных банкнот номиналом 1 – 20 грн. - больше 60% оказались не пригодными к обращению», - говорится в документе.

При этом отмечается, что за соответствующий период 2008 года было выявлено 36% изношенных банкнот, в том числе, номиналом 1 – 20 грн. - 45%.

Нацбанк отмечает, что чаще всего непригодными к обращению становятся банкноты меньшей номинальной стоимости. Так, за 10 месяцев т.г. общая сумма принятой Главным управлением от учреждений банков наличности, выросла почти в 2 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма изношенных банкнот, сданных банковскими учреждениями в текущем году меньше, чем за аналогичный период прошлого года.