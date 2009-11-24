S&P беспокоят ведущие банки мира

Результаты исследования рейтингового агентства Standard & Poor дали повод для новых беспокойств по поводу стабильности мировой финансовой системы. В преддверии введения новых требований к размеру собственного капитала финансовых организаций эксперты S&P выяснили, что только 45 из ведущих банков мира обладают необходимым 8%-ным уровнем некредитных фондов, пишет газета Financial Times, сообщает k2kapital.

Составленный S&P рейтинг RAC (risk-adjusted capital) отражает имеющийся у банка объем капитала, не подверженный риску, и призван показать, в какой степени ведущие банки мира отвечают новым правилам, регулирующим соотношение собственного и кредитного капитала, принятие которых ожидается на заседании Базельского комитета по банковскому надзору в начале следующего года.

Согласно отчету агентства, из крупнейших банков мира в наилучшем состоянии с точки зрения капитализации находится банк HSBC, чей рейтинг составил 9,2%. Самыми слабыми оказались швейцарский UBS, американский Citigroup и некоторые крупнейший банки Японии, в том числе Mizuho. Рейтинг этих кредитных институтов не превысил 2%.