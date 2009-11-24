Дефицит платежного баланса Украины за 10 месяцев составил 12,885 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-октябрь т.г., по предварительным данным, составил 12,885 млрд. долл. по сравнению с профицитом 2,290 млрд. долл. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 10 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,023 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 11,085 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года. Дефицит сократился благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 7,4 раза - до 1,7 млрд. долл. против 12,6 млрд. долл. в январе-октябре 2008 года.

За январь-октябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,862 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 13,375 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций на уровне 4 млрд. долл., что в 2,3 раза меньше января-октября 2008 года, и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

По данным Нацбанка, в октябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,691 млрд. долл. Текущий счет в октябре второй месяц подряд был сформирован с незначительным профицитом 87 млн. долл., а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 778 млн. долл.

Дефицит платежного баланса в октябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 ноября 2009 года составил 27,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,6 месяцев будущего периода.