У предприятий обостряется проблема с возмещением льготных пенсий

На некоторых предприятиях Украины выплаты средств на возмещение льготных пенсий в текущем году достигли 200% фонда оплаты труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Василий НАДРАГА сегодня во время "круглого стола".

По его словам, сегодня работники некоторых предприятий недополучают заработную плату из-за того, что работодатель из средств на оплату труда должен возместить льготные пенсии.

В.НАДРАГА напомнил, что Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с 1 января 2004 г. такие обязательства были наложены на частные предприятия.

Как сообщил В.НАДРАГА, задолженность работодателей по возмещению расходов на выплату и доставку пенсий на 1 октября 2009 г. составила 2 млрд. 574,7 млн. грн. При этом возмещение пенсий горнякам, согласно законодательству, осуществляется за счет государственного бюджета.

По словам главы Организации работодателей г. Белая Церковь (Киевская обл.) Ивана ЧАУСА, в таких условиях руководителю предприятия легче «обойти» пенсионные платежи – уйти в тень.

Выход из сложившейся ситуации В.НАДРАГА видит в том, чтобы снять с частных предпринимателей обязательства по возмещению льготных пенсий советского формата.