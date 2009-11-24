Тигипко советует Нацбанку снизить учетную ставку

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО советует Национальному банку снизить учетную ставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал решение Центробанка России о снижении ставки рефинансирования до 9% - самого низкого уровня за всю современную российскую историю. Это уже девятое за год удешевление денег, осуществленное главным российским финансовым институтом.

«С сентября этого года, когда ЦБ РФ снизил ставку с 10,5% до 10% против установленной Нацбанком Украины ставки в 10,25%, российские банки кредитуются государством на более выгодных условиях, чем наши. Такого не было с 1998 года. Мы традиционно использовали меньшую стоимость денег для борьбы за инвесторов. К такой практике необходимо вернуться. Ситуация с инфляцией позволяет это сделать», – заявил С.ТИГИПКО.

Он обратил внимание на то, что повышение цен на наиболее важных для отечественных экспортеров рынках уже создало хорошие условия для нового этапа промышленного роста, однако без инвестиций в модернизацию производств такой рост не будет стабильным.

«Банки и в дальнейшем крайне неохотно кредитуют предприятия и делают это под неприемлемо большие проценты. Снижение учетной ставки НБУ к однозначной цифре вместе с жестким контролем над валютными спекуляциями должно стать серьезным стимулом для оживления кредитования. Кроме того, сокращение разрыва между низкими учетными ставками в ведущих экономиках мира и в Украине позволит оградить национальный валютный рынок от иностранных спекулянтов и стабилизировать гривню», – считает С.ТИГИПКО.