ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,8%

ВВП США в третьем квартале 2009 года вырос, согласно второй предварительной оценке, на 2,8 процента к аналогичному периоду 2008 года, сообщило министерство торговли.

Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США вырастет на 2,9 процента, сообщает Рейтер.

Как сообщает РИА Новости, скорректированный рост экономики США в третьем квартале оказался ниже предварительной оценки, опубликованной в конце октября, чему способствовали пересмотр в большую сторону объемов импорта и в меньшую - расходов на личное потребление. Рост ВВП США в третьем квартале в основном объясняется ростом расходов на личное потребление, увеличением объемов экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, ростом государственных расходов и вложений резидентов в основной капитал. ВВП США во втором квартале по сравнению с первым снизился в годовом исчислении на 0,7%.