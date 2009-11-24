Ющенко против усиления влияния правительства на НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против усиления влияния правительства на деятельность Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Прилуках Черниговской области.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что когда он был премьер-министром Украины, то в то время НБУ фактически выступал филиалом Министерства финансов, и это привело к тому, что инфляция в Украине была одной из наивысших в Европе.

«Нам дорого досталась независимость НБУ», - сказал Президент.

Он отметил, что Нацбанк является тем институтом, который отвечает за стабильность гривни.

«Сделать сегодня опять НБУ филиалом премьер-министра или Министерства финансов – это во второй раз наступить на те же грабли, что спровоцирует большую инфляцию», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что такие намерения являются порочными, и выразил убеждение, что такая политика не найдет сторонников в Украине.