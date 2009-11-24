Рубль остался стабильным к корзине

Рубль по итогам валютных торгов на ММВБ во вторник остался абсолютно стабильным к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) - на 17.00 мск корзина стоила 35,22 рубля, как и на закрытии понедельника, сообщает РИА Новости.

Сделки по доллару расчетами "завтра"на 17.00 мск были зафиксированы на уровне 28,78 рубля (курс остался на уровне закрытия понедельника), по евро - 43,09 рубля (минус 1 копейка).

Цены на нефть демонстрируют некоторое снижение - декабрьские фьючерсы на смесь Brent во вторник торговались чуть выше 77 долларов против более чем 78 долларов вечером накануне.

На Forex, после некоторого укрепления доллара к евро, наблюдается его стабилизация на уровнях понедельника: к закрытию валютных торгов в РФ пара евро-доллар торговалась на отметке 1,4984 доллара за евро против 1,4987 доллара вечером накануне.