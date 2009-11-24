Межбанк закрылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке сделки по паре грн./долл. США открылись на уровне 8,08/8,11 грн./долл., и к 11:00 котировки уменьшились до 8,0702/8,0950 грн./долл. К 13:00 цены понизились (8,0558/8,0800 грн./долл.) и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8,05/8,08 грн./долл.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,08/8,11 грн./долл. в 10:00, минимальный средний – 8,05/8,06 грн./долл. в 15:20.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2800/0,2815 грн./рубль. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2797/0,2810 грн./рубль. Торги по евро стартовали с отметок 12,0472/12,0920 грн./евро. К 11:00 спрэд расширился до 12,0000/12,1001 грн./евро, и на момент закрытия котировки составили 12,0525/12,1030 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:15 (12,0600/12,1082 грн./евро), а минимальный средний – в 10:45 (12,0000/12,0871 грн./евро)).