Astrum: Дефицит текущего счета в т.г. составит 0,8 млрд долл.

Дефицит текущего счета Украины по итогам 2009 года должен составить 0,8 млрд. долларов, или 0,7% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он ожидает, что текущий счет сохранит профицит в четвертом квартале. По подсчетам экономиста, дефицит финансового счета по итогам этого года составит 7,5 млрд. долларов, или 6,3% ВВП.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, динамика платежного баланса в октябре т.г. соответствует ожиданиям. Внешняя торговля была сбалансированной, т.е. сальдо торговли товарами и услугами было близким к нулю, отметил экономист. Кумулятивный дефицит текущего счета за 10 месяцев т.г. составил 1 млрд. долларов, а дефицит финансового счета - USD 6,3 млрд. долларов, добавил он.

Экономист также отметил, что чистые прямые иностранные инвестиции в Украину составили в октябре 673 млн. долларов. Согласно его оценкам, преобладающая часть этой суммы отражает увеличение капитала “Сведбанка”, произведенное именно в октябре.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в октябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины составило 0,691 млрд. долл. Текущий счет в октябре второй месяц подряд был сформирован с незначительным профицитом 87 млн. долл., а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 778 млн. долл.

Дефицит платежного баланса в октябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых, по состоянию на 1 ноября 2009 г., составил 27,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5-6 месяцев будущего периода.