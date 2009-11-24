Merrill Lynch: прогноз роста ВВП РФ повышен с 3,9% до 5%

Bank of America Merrill Lynch повысил прогноз роста ВВП России в 2010 году до 5,0 процентов с 3,9 процента и снизил прогноз дефицита бюджета РФ в будущем году до 4,3 процента ВВП с 5,0 процентов, сообщает Рейтер со ссылкой на отчет банка.

Это произошло благодаря улучшению ожиданий относительно мировых цен на нефть и вопреки сохраняющемуся в РФ низкому спросу - "ситуация нормальна для данной фазы цикла", считают аналитики.

Прогнозы банка существенно лучше официальных прогнозов российских властей, которые ждут в 2010 году рост ВВП на 1,6 процента и дефицит бюджета на уровне 6,8 процента при средней цене на нефть (Urals) $58 за баррель.

Bank of America Merrill Lynch ждет, что внешняя конъюнктура будет гораздо лучше - банк повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2010-2011 годы до $85 за баррель c $75.

Рост этого показателя в среднем на 10 процентов дает дополнительный прирост ВВП РФ на 1 процент, пишут аналитики.

"Дополнительные $10 к цене за баррель принесут России $26 миллиардов дохода, что положительно скажется на платежном балансе страны", - объясняют они пересмотр прогнозов по РФ.

Прогноз профицита торгового баланса РФ в 2010 году повышен до 4,1 процента ВВП с 2,6 процента.

Bank of America Merrill Lynch считает, что постепенно спрос в РФ начнет увеличиваться благодаря скромному поначалу приросту доходов и снижению безработицы.

Аналитики полагают, что РФ хватит резервов на покрытие бюджетного дефицита на весь 2010 год, но в 2011 году вероятны суверенные заимствования на внешних рынках. Прогноз дефицита бюджета РФ на 2011 год - 3,5 процента. Официальный прогноз этого показателя - 4,0 процента ВВП.

Bank of America Merrill Lynch считает, что рубль в 2010 году продолжит укрепляться. Прогноз курса рубля к доллару США на конец 2009 года - 30,0 рубля за $1, на конец 2010 года - 26,6 рубля за $1. Бюджет РФ рассчитан исходя из прогноза курса на 2009 год в 32,7 рубля за $1, на 2010 год - 33,9.