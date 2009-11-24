Банк Англии: восстановление британской экономики начнется в скором времени

Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил во вторник, что восстановление экономики Великобритании после самой продолжительной в истории страны рецессии начнется в скором времени, сообщает Bloomberg.

"Мы воодушевлены признаками того, что восстановление экономики скоро начнется, - заявил Кинг, выступая перед парламентариями во вторник. - Если смотреть на перспективу, перед экономикой по-прежнему стоят серьезные угрозы".

Банк Англии оставляет за собой возможность применения новых антикризисных мер, что подтверждается заявлением Кинга от 12 ноября о том, что он "готов рассмотреть"дополнительные приобретения гособлигаций. ВВП Великобритании снизилось в третьем квартале на 0,4%, что оставляет страну позади Франции, Германии, США и Японии, которые уже начали свой выход из тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии.

Банк Англии увеличил объем выкупаемых гособлигаций до 200 миллиардов фунтов в ноябре, что стало третьим увеличением с момента начала программы в марте. Рецессия означает, что уровень потребления сейчас ниже, чем в начале 2008 года, что негативно сказывается на экономике и рынке труда, заявил Кинг.

Другими факторами, сдерживающими рост экономики, являются стремление банков снизить уровень долговой нагрузки, неуверенность среди компаний и работников по поводу уровня дохода и не полностью восстановившийся спрос на экспортные товары, сказал Кинг. "Эти факторы будут сдерживать уровень потребления в течение продолжительного времени", - отметил Кинг. Он также заявил, что пройдет по крайней мере два года, прежде чем Банк Англии сможет вернуться к рассмотрению вопросов о повышении ставки и о продаже гособлигаций, выкупленных банком для поддержки экономики в период кризиса. "По прошествии периода от двух до трех лет мы будем использовать оба этих инструмента", - цитирует Кинга РИА Новости.