Официальный курс НБУ на 25 ноября

Доллар на месте, евро немного выросло

Официальный курс НБУ на 25 ноября: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1196.0231 грн.; 10 RUR – 2.7697 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.0000 (на 24 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1196.0231 (на 24 ноября – 1195.9432) 10 RUR – 2.7697 (на 24 ноября – 2.7744)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter