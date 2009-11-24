Официальный курс НБУ на 25 ноября
19:15, 24 ноября 2009Финансы
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Доллар на месте, евро немного выросло
Официальный курс НБУ на 25 ноября: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1196.0231 грн.; 10 RUR – 2.7697 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.0000 (на 24 ноября – 799.0000)
100 EUR – 1196.0231 (на 24 ноября – 1195.9432)
10 RUR – 2.7697 (на 24 ноября – 2.7744)
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