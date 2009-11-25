ФРС США повысила прогнозы по ВВП на 2009 г - до 0,1-0,4%

ФРС США повысила прогнозы по ВВП на 2009 и 2010 гг. Об этом говорится в протоколе ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, сообщает k2kapital.

Так, прогноз сокращения ВВП в текущем году был пересмотрен до 0,1%-0,4%. В июне прогнозировалось снижение ВВП на 1%-1,5%. А прогноз роста ВВП в 2010 г был повышен до 2,5%-3,5% с 2,1%-3,3%.

При этом прогноз уровня безработицы на 2010 год был понижен до 9,3%-9,7% против июньского прогноза 9,5%-9,8%. Отметим, что эта оценка была сделана всего за два дня до публикации отчета, указавшего на рост безработицы в США в октябре до 10,2%.

Сегодня также была опубликована пересмотренная оценка ВВП США за III квартал, который впервые более чем за год продемонстрировал рост благодаря увеличению потребительских расходов. Вполне вероятно, это может говорить о том, что рецессия в США завершилась этим летом.

Представители ФРС считают, что потребительские расходы, скорее всего, в дальнейшем будут поддерживаться благодаря развороту цен на жилье, росту стоимости акций и улучшению ситуации на кредитном рынке.

Помимо этого, представители ФРС считают, что низкие темпы восстановления экономики будут сдерживать инфляцию. Так, по обновленному прогнозу, индекс цен расходов на личное потребление в следующем году увеличится на 1,3%-1,6%. В июньском прогнозе экономисты ФРС ориентировались на рост этого показателя на 1,2%-1,8%.

Базовая инфляция, которая не учитывает быстро изменяющиеся цены на продукты питания и энергоносители, в следующем году составит 1,0%-1,5%, прогнозирует ФРС.