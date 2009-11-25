МВФ увеличил финансирование программы по борьбе с кризисом

МВФ увеличил объем средств для использования в качестве помощи странам, пострадавшим от мирового финансового кризиса, до $600 млрд., говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы МВФ, передает k2kapital.

"Представители 13 стран - потенциальных новых членов программы - согласились во вторник присоединиться к 26 нынешним членам программы и расширить NAB... до уровня в $600 млрд. Также была достигнута договоренность увеличить гибкость программы, а также установить перечень кредитных условий для предоставления дополнительных средств МВФ для осуществления программы", - говорится в сообщении.

"Сегодняшнее решение об увеличении фонда NAB является важным шагом, укрепляющим эффективность фонда в деле борьбы с последствиями мирового финансового кризиса . Это также укрепит мировую финансовую архитектуру", - заявляет в сообщении глава МВФ Доминик Стросс-Кан.

NAB фактически является соглашением о предоставлении кредитных средств между МВФ и группой стран и институтов. Средства, выделяемые фонду членами NAB, используются МВФ для борьбы с ухудшением состояния мировой финансовой системы, а также, в особых ситуациях, для предотвращения краха этой системы. Ранее планировалось, что объем этой программы будет составлять $500 млрд.