Иена против доллара торгуется у высокого уровня

Курс иены к доллару может укрепиться по отношению к основным валютам в преддверии завтрашнего Дня Благодарения в США, сообщает k2kapital.

Японская валюта торгуется вблизи самого высокого уровня более чем за месяц против доллара на фоне прогнозов о том, что рост заказов на заводах США в прошлом месяце ощутимо замедлился.

"Люди становятся все менее склонны к риску по мере приближения праздника Дня Благодарения", - отмечает Шузо Какута, эксперт Tomin Bank в Токио.

Курс иены относительно доллара со вчерашнего дня практически не изменился, оставшись на уровне 88,54 иены за доллар по состоянию на 8:31 утра в Токио. В предыдущую торговую сессию за доллар давали 88,36 иены, что стало самым сильным укреплением японской валюты с 9 октября. Курс японской валюты к европейской составляет 132,44 иены за евро, по сравнению с 132,47 иены вечером на закрытии торгов в Нью-Йорке. Курс евро к доллару равен $ 1,4956. В предудущую торговую сессию он составлял с $ 1,4968.