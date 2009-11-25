Вторник был отмечен небольшим укреплением гривни

Вторник, 24 ноября, был отмечен небольшим укреплением гривни.

Так в комментарии агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он сообщил, что вчера на межбанке украинская валюта укрепилась к доллару на 0,5%. По мнению экономиста, новостной фон был благоприятным для гривни. Выплаты депозитов “Укрпромбанка” через “Родовид Банк”, судя по всему, продвигаются медленно, что означает отсутствие существенного роста розничного спроса на иностранную валюту, отметил он.

Кроме того, напомнил экономист, во вторник вступил в силу новый антикризисный закон, который, помимо прочего, сокращает срок возврата валютной выручки экспортерами со 180 до 90 дней. Он объяснил, что это означает меньшие возможности для экспортеров задерживать репатриацию валютных доходов, то есть ограничивается риск нарастания дисбалансов на валютном рынке в периоды курсовой волатильности.

По словам А.БЛИНОВА, еще одной хорошей новостью для рынка стала оценка платежного баланса за октябрь, которая указала на достаточно сбалансированное движение валютных средств через украинскую границу.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября на межбанковском валютном рынке сделки по паре грн./долл. США открылись на уровне 8,08/8,11 грн./долл., и к 11:00 котировки уменьшились до 8,0702/8,0950 грн./долл.

К 13:00 цены понизились (8,0558/8,0800 грн./долл.) и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8,05/8,08 грн./долл.

Максимальный средний уровень составил 8,08/8,11 грн./долл. в 10:00, минимальный средний – 8,05/8,06 грн./долл. в 15:20.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.